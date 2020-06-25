أخبار مصر | عاجل.. فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أنها جهزت عددًا من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى، تمهيدًا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.
وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك المتاحف والمواقع شملت خمسة متاحف، هي: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصرى في التحرير ومتحف الفن الاسلامى، ومتحف الفن القبطي.
كما اختارت الوزارة ثمانية مواقع أثرية، هي: معابد أبو سمبل وفيله في أسوان، ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك في الأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين في القاهرة.
ضوابط زيارة المواقع الأثرية
واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:
- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.
- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.
- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.
- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.
- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.
- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.
- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).
الأفواج السياحية والرحلات
-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.
- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.
-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:
٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.
١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).
-التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى ٤٨ ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد.