أخبار مصر | وزارة الرياضة تشارك في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد والكنائس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تشارك في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد والكنائس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مساهمتها مع وزارة الأوقاف، والكنائس، من خلال مشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع وبرلمان الشباب وفرق الجوالة والفرق الكشفية والإرشادية بمراكز الشباب، والكشافة والمرشدات في المحافظات، للمساعدة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة داخل دور العبادة في ضوء القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منها فتح دور العبادة للصلوات اليومية وتعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية بدءًا من 27 يونيو الجاري.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، كل مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والكنائس المصرية للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بفتح دور العبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف، استكمالًا لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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استئناف الأنشطة الرياضية

كان الدكتور أشرف صبحي، قال: إنه جار حاليًا التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم، لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية.

وشدد "صبحي" خلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.