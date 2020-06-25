أخبار مصر | "تعليم النواب" لم نتلق أي شكوى حتى الآن من امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب" لم نتلق أي شكوى حتى الآن من امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن ويسير امتحان اللغة الإنجليزية بشكل جيد، مؤكدة أن الأمور مستقرة تمامًا ويوجد تحسن ملحوظ بخلاف ما تم رصده في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، الأحد الماضي.

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أن هناك تنظيم بين كافة الوزرات المعنية لتحقيق الأمن، مشيرة إلى قيام وزارة التنمية المحلية بعمل ممرات آمنهة أمام لجان الثانوية العامة في المحافظات لضمان تحقيق المسافات الأمنة بين الطلاب ومنع تكدس أولياء الأمور.

وأشارت، إلى تنسيق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والمساعدة في انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدة أن الداخلية تقوم بدور رقابي فقط دون أي تدخل لمعاقبة أحد.

وأوضحت عضو تعليم النواب، أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أعلن عن بعض حالات الغش بعد مرور نصف ساعة من زمن الامتحان عن طريق قيام بعض الطلاب في اللجنة بتصوير ورقة الامتحان ورفعها ع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تم رصدهم وسوف يتخذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن بعض المجموعات رصدت قيام بعض المدارس بتأخير دخول الطلاب عن الوقت المحدد لهم وهذا مُخالف ولكنها حالات فردية ومن المؤكد لها أسباب.