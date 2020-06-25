أخبار مصر | "تعليم النواب" لم نتلق أي شكوى حتى الآن من امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب" لم نتلق أي شكوى حتى الآن من امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن ويسير امتحان اللغة الإنجليزية بشكل جيد، مؤكدة أن الأمور مستقرة تمامًا ويوجد تحسن ملحوظ بخلاف ما تم رصده في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، الأحد الماضي.
وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أن هناك تنظيم بين كافة الوزرات المعنية لتحقيق الأمن، مشيرة إلى قيام وزارة التنمية المحلية بعمل ممرات آمنهة أمام لجان الثانوية العامة في المحافظات لضمان تحقيق المسافات الأمنة بين الطلاب ومنع تكدس أولياء الأمور.
وأشارت، إلى تنسيق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والمساعدة في انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدة أن الداخلية تقوم بدور رقابي فقط دون أي تدخل لمعاقبة أحد.
وأوضحت عضو تعليم النواب، أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أعلن عن بعض حالات الغش بعد مرور نصف ساعة من زمن الامتحان عن طريق قيام بعض الطلاب في اللجنة بتصوير ورقة الامتحان ورفعها ع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تم رصدهم وسوف يتخذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن بعض المجموعات رصدت قيام بعض المدارس بتأخير دخول الطلاب عن الوقت المحدد لهم وهذا مُخالف ولكنها حالات فردية ومن المؤكد لها أسباب.
امتحانات الثانوية في زمن كورونا
كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.
33 مليون كمامة للطلاب
ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.
وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.