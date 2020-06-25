أخبار مصر | ملحمة في المستشفيات التعليمية.. وإنقاذ مريضين من بتر أطرافهما (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملحمة في المستشفيات التعليمية.. وإنقاذ مريضين من بتر أطرافهما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الخميس، قيام جراحي الأوعية الدموية بمستشفى الساحل التعليمي والمطرية التعليمي بعمليتين دقيقتين لإنقاذ اثنين من مصابي كورونا من بتر أطرافهما بعد إصابتهم بجلطات حادة، كما قام جراحو العظام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بإصلاح كسر بالساق والكاحل لأحد مصابي كورونا ليتمكن من السير على قدمه مجددا.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة: إن وحدات الهيئة تضم نخبة من أفضل جراحي الأوعية الدموية داخل مصر ويقدمون يوميا أروع صور التضحية والتفاني في العمل كغيرهم من باقي أفراد الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة والتي تعجز الكلمات عن أن توفيهم حقهم أو أن تعبر عما بداخلنا من احترام وتقدير لما قدموا وما زالوا يقدمون من تضحيات وإخلاص في العمل ابتغاءا لمرضاة الله عز وجل ووفاءا للقسم الذي أقسموه أن يبذلوا الغالي والرخيص من اجل رعاية وخدمة المرضى.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي: إنه تم حجز مريضة عمرها 52 سنة تعاني من التهاب رئوي مع اشتباه كورونا وتعاني من جلطة حادة بشرايين الطرف العلوي الأيسر وتبين أنها تعاني من السكر وارتفاع بضغط الدم وتم تجهيز المريضة لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج جلطة من الشريان العضدي الأيسر وشرايين أسفل الكوع الأيسر وقد تماثلت المريضة للشفاء وتم إنقاذ ذراعها من البتر.

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وبدوره قال الدكتور وائل الدرندلي، مدير مستشفى المطرية التعليمي: إنه تم حجز المريض بوحدة الرعاية المركزة فجر الأحد الماضي، حيث كان يعاني من قصور بالدورة الدموية بالطرف السفلي الايسر وعدوى وبداية حدوث غرغرينة في أصابع القدم اليسرى وصدمة تسممية حادة بالإضافة إلى كونه مريض كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية على الصدر.

وأورد أنه تم تحضير المريض تحت إشراف رئيس قسم جراحة الاأوعية الدموية لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشاري التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا، وتم دخول المريض اليوم العمليات الكبرى بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريض وتم تخدير المريض بعد توصيله على المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية وتخدير المريض تحت إشراف استشاري التخدير.

وأردف أنه لإنقاذ المريض من بتر كامل الساق تم عمل قسطرة علاجية لتوسيع الشريان الفردى بالبالونة وتوسيع شرايين الساق الثلاثة وبعد نجاح العملية تحت التخدير النصفي تم عمل تنظيف للقدم مع بتر الإصبع الكبير فقط والمريض حالته مستقرة ويخضع للملاحظة على مدار الساعة.

واستكمل الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر، أن المستشفى استقبل مريض مصاب بالكورونا وتبين أنه بحاجة عاجلة إلى إجراء جراحة لإصلاح كسر بالساق والكاحل حتى يتمكن من السير على قدمه مجددًا بصورة طبيعية، تم تجهيز المريض بعد إجراء جميع الفحوص اللازمة وقام فريق طبي متميز من جراحي العظام بالمستشفى بإجراء العملية.