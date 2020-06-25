مصر | عاجل.. تامر أمين يحرر محضرًا ضد قناة النهار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تامر أمين يحرر محضرًا ضد قناة النهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرر الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، محضرًا بقسم ثالث أكتوبر، اليوم الخميس، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه.

وقال تامر أمين في المحضر: إنه لم يتقاض راتبه لمدة 5 أشهر متصله، ولم يستطع الوصول إلي حل ودي يمكنة من الحصول على حقوقه.

كان تامر أمين، انضم للقناة في نوفمبر 2018، حيث وقع عقد انضمامه مع الإعلامى د.عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، لتقديم برنامج "آخر النهار".