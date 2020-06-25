مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، حبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن والمتاجر بمدينة ٦ أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين يقوموا بسرقة المساكن والمتاجر، بأسلوب التسلق وكسر الأبواب، فيما ارتكبوا ١٢ واقعة بذات الأسلوب، وطلبت النيابة التحريات حول نشاطهم.

وبداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفادها قيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثان أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "الكسر والتسلق" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم استهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها لدى عميلهم "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 3 شاشات، 2 سماعة ومكبر صوت، 2 أسطوانة غاز، وأضاف المتهمين بإنفاقهم المبالغ المالية المستولي عليها في تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").