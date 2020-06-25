مصر | استدرجوه من المنوفية لـ"مصر الجديدة".. كشف ملابسات سرقة مواطن بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استدرجوه من المنوفية لـ"مصر الجديدة".. كشف ملابسات سرقة مواطن بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة إستدراج مواطن وسرقة سيارته، وضبط مرتكبى الواقعة.

كان تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (أحد المواطنين) بسابقة تعرفه منذ بضعة أشهر على شخصين أثناء قيامه بشراء سيارة من أحد معارض السيارات بمنطقة مدينة نصر، وإدعى أحدهما أنه ضابط شرطة وأضاف بتقابله معهما بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وعقب تناوله معهما مشروب عصير شعر بحالة إعياء وفقد الوعى وعقب إفاقته فوجئ بتواجده على جانب الطريق بدائرة المركز وإكتشف سرقة (سيارته الملاكي، هاتفه المحمول).

فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية أن مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهما بسابقة تعرفه منذ حوالى 6 أشهر على المجنى عليه أثناء توسطه فى شراء السيارة المستولى عليها وانتحاله صفة ضابط شرطة ونظرًا لإمتناع المجني عليه عن دفع قيمة العمولة المتفق عليها فيما بينهما اتفق مع المتهمان الآخران وقاموا بإستدراجه ودس أقراص منومه له بمشروب عصير والاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول عقب فقده للوعى ثم إلقائه بجانب الطريق بدائرة المركز.