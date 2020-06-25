شكرا لقرائتكم خبر عن احجز مقعدك في المقهى من الآن.. «ممنوع الطاولة» و«الدخول بأسبقية الحجز» (الشروط الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وفيما يخصّ دخول المقاهي، حدّد «شعراوي» الشروط التالية:

1. سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى، والدخول بأسبقية الحجز.

2. ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين الطاولات، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالطاولة.

3. عدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

4. توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة.

5. استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم.

6. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

7. الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة.

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8. ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات.

9. التخلص من النفايات بشكل آمن.

10. سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.

11. يتم حظر الدمينو والطاولة وغيرها من الألعاب الترفيهية ممنوعة تمامًا داخل الكافيهات والمقاهي.