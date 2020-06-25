شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، سير امتحانات شهادتي الثانوية العامة والأزهرية بمدينتي مشتول السوق وبلبيس، للإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين بمارثون الإمتحانات لهذا العام.

بدأ المحافظ جولته بتفقد معهد شوقي أبوالعيش الإعدادي الثانوي التابع لإدارة مشتول السوق الأزهرية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد أداء الإمتحان، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

كما توجه محافظ الشرقية لمدرسة صلاح الدين الثانوية بنين، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، لمتابعة سير إمتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة في مادة اللغه الإنجليزية، مشدداً على ضرورة توفير التهوية الجيدة باللجان وجاهزية غرف الكشف والعزل بالمدارس التي تشهد إمتحانات لمواجهة أي أحداث أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد طبيب وزائرة صحية لتوقيع الكشف الحراري على الطالب قبل دخولهم مقار اللجان .

خضع محافظ الشرقية ومرافقوه بعد مرورهم من بوابة التعقيم لإجراءات الكشف الحراري، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في مارثون إمتحانات الثانوية العامة.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة سير امتحانات شهادتي الثانوية العامة والأزهرية بمدينة بلبيس، حيث قام بتفقد لجان امتحانات «معهد بلبيس الإعدادي بنين ومدرسة بلبيس الجديدة ثانوية بنات»، للتأكد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية داخل لجان الإمتحان والتشديد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه لتوفير جو صحي وآمن ليستطيع الطلاب تأدية الإمتحانات في سهولة ويسر

ناشد المحافظ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والأزهرية عدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانيه والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصاً على الصحه العامه ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان.

Advertisements

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبه الأدبية و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسية.

وإجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام يبلغ 18509 مقسمين إلى 5952 طالب بالشعبة العلمية و12557 طالب بالشعبة الأدبية وذلك أمام 71 لجنة على مستوى المحافظة.

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية