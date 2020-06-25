«صحة البحيرة»: شفاء وخروج 59 متعافيًا من كورونا.. وارتفاع العدد لـ 1094

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 59 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 1094 شخصًا.
وأشاد «آمنة» على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطني للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبي.
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الوضع في مصر
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اصابات
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59,561
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تعافي
15,935
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وفيات
2,450
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