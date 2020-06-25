شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فيديو لجنة جرجا الثانوية كان قبل الامتحان بساعتين.. وضبط الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، أنه بشأن ما أثير عن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بلجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، أوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التواصل مع عضو لجنة الإدارة باللجنة والذي أكد أن الفيديو تم تصويره قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بساعتين.

وأضافت أنه بعد دخول الطلاب إلى فناء المدرسة بعد اتمام إجراءات التعقيم حاول البعض في التواصل مع ذويهم بالخارج، مما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش مرة أخرى قبل صعود الطلاب إلى لجان الامتحان وضبط الهواتف المحمولة.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي منعًا لإثارة البلبلة.