شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتفقد محاور وطرق مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، أعمال التطوير الجارية للمحاور والطرق المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وعرض اللواء عبدالحميد الهجان الجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى إزالة عدد من الاشغالات بالمنطقة من بينها ٨ جراجات بطول الطريق وعدد من الأكشاك والورش وملعب عشوائي لكرة القدم .

وأشار الهجان إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين حملات الازالات المشار إليها، كما تم رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بمنطقة التطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الخلفي لمجمع شركات البترول عبر تنفيذ حملة نظافة عامة للطريق وتشجيره وصيانة ودهان الأرصفة.

وأضاف المحافظ أنه تم دفن عدد من كابلات الكهرباء والاتصالات حتي لا تتعارض مع أعمال التطوير الجارية، بالإضافة إلى صيانة جميع أعمدة الانارة بالمنطقة وتعديل خطوط المياه والغاز.

جولة وزير التنمية المحلية في مسطرد

وأوضح «الهجان» أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتنفيذ باقي أعمال التطوير بمحيط المنطقة البترولية وعمل حرم آمن لشركات البترول بتكلف ٩٠ مليون جنيه، تتضمن تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الخصوص ومطالع ومنازل الطريق الدائري الرابطة على المشروع بالإضافة إلى تطوير طريق ترعة الزنانيري وربطه مع طريق ترعة التوفيقية، وانشاء كورنيش بعرض ٥ أمتار وتغيير منظومة الإنارة الرئيسية بالمنطقة بالإضافة لبعض الأعمال الإنشائية الأخري.

من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة السابقة من جانب المحافظة والشركات العاملة بالمشروع سواء القطاع العام والخاص .

ووجه الوزير بضرورة طلاء ورفع كفاءة المباني على المحاور الرئيسية المؤدية لمجمع التكسير الهيدروجيني وسرعة نهو أعمال اللاند سكيب، ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمجمع.

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جولة وزير التنمية المحلية في مسطرد

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية أعمال التطوير الجارية في شارع مسطرد القديم المؤدى لمجمع شركات البترول، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر، ووجه شعراوي باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتى القليوبية والقاهرة للانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.