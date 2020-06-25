شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي جاء أغلبه في مستوى الطالب المتوسط، فيما تضمن بعض النقاط القليلة وصفها الطلاب بـ«الصعبة» وتحتاج لوقت في التفكير.

وأضافت «أحمد»، في تصريحات صحفية، أن عدد من أولياء الأمور توصلوا مع أبنائهم عقب خروجهم من الامتحان مباشرة، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ماعدا بعض النقاط في أسئلة الاختياري، فضلا عن جزء القطعة التي تضمنت بعض النقاط غير المفهمومة على حد قولهم، ونقطة صعبة في القصة.

وأشادت بمستوى التنظيم في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة على كافة المستويات، سواء من قبل أولياء الأمور أو وزارة التربية والتعليم أو رجال وزارة الداخلية.