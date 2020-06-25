شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: التجمعات أمام «لجنة العمار» خارج الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إن الصور المتداولة حول واقعة تكدس للطلاب أمام لجنة الثانوية العامة بقرية «العمار» حدثت خارج محيط الحواجز الحديدية المخصصة لمنع التكدسات، مشيرة إلى أنه تم فضها في حينها، وإعادة تنظيم الطلاب، والتنبيه عليهم باتباع الاجراءات الاحترازية.

كانت قد تداولت صور للجنة فرعية للثانوية العامة بمدرسة العمار الثانوية التابعة لإدارة طوخ التعليمية تظهر تكدسًا شديدًا للطلاب، وسط غياب التنظيم أمام اللجنة، بالرغم من وجود الحواجز الحديدية أمام اللجنة لتنظيم دخول وخروج الطلاب.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير، بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف وتكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الأمن للجنة.

وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين وتواجد كل من «المعاونين وعاملين والعضو القانوني باللجنة لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.