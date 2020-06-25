شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: شعرت بالفخر من جاهزية وحدات القوات المسلحة لدرء أية أخطار عن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض وبحث عدد من الملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه شرُف وبعض الوزراء بالتواجد وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، والتى شرفت بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها في مستهل هذا الأسبوع، مشيرًا إلى الشعور بالفخر لدى كل مصري بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أية أخطار قد تتعرض لها البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، مجددًا التأكيد على ثقته في قدراتنا على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيدًا من التطوير والتحسين، وتعاملاً فوريًا مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات، مُضيفًا أن إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين في هذه العملية، إنما يعد نجاحًا في حد ذاته.

وحول ما تم اتخاذه مؤخرًا من عدد من القرارات في إطار التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، من جانب الوزراء المعنيين والأجهزة التنفيذية في المحافظات، للتأكد من تطبيق الضوابط والاجراءات التي أقرتها الحكومة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة، والتي تتضمن الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة.

وفي هذا السياق، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق متابعة وتفتيش ستقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت المعنية، بما فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق ضوابط الفتح التدريجي.

Advertisements