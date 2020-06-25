شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن الامتحانات.. 11 قرارًا عاجلاً لمجلس جامعة الإسكندرية اليوم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة 11 قرارا عاجلاً في إطار إنهاء استعدادات كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات والمعاهد بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020، والذي تم مده حتى 15 سبتمبر المقبل، نظرا لامتداد أعمال الامتحانات لهذا العام إلى ما بعد 31 يوليو 2020 نظراٌ للظروف الراهنة، وحتى يتم إعطاء الكليات فرصة كافية للانتهاء من أعمال الامتحانات، مع عقد الامتحانات في مواعيد متباعدة عن امتحانات الثانوية العامة لتقليل الكثافات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.

وشملت القرارات، حق أي طالب تأجيل الامتحانات في جميع المواد إلى (دور سبتمبر) نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا على أن تحتسب له «كدور أول»، وأن قبول الاعتذار سيكون في كل المواد الدراسية وليس مواد بعينها، وفي حالة رغبة الطالب في تقديم أعذار عن مواد معينة، فلابد أن يقدم الطالب «أعذار مسببة» كعذر قهري وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك، وسيتم عرض هذه الأعذار بمجلس الكلية ومنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بدون «الكارنية الجامعي» وعدم السماح بدخول أي أفراد غير القائمين على أعمال الإمتحانات وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما وافق المجلس على فتح المدن الجامعية للطلاب المغتربين والتي لم يتم استخدامها كمستشفيات للعزل وذلك خلال فترة الامتحانات، حيث سيتم تسكين كل طالب في غرفة منفردا مع الأخذ في الإعتبار تطهير جميع الغرف واتباع كافة إجراءات السلامة.

وبالنسبة للامتحانات الشفوية والإكلينيكية والمعملية، وافق المجلس على استبدالها بطرق تقييم أخرى تحقق نفس الأهداف ومخرجات هذه الإمتحانات.

وبالنسبة للطلاب الوافدين والطلاب الجدد المسافرين للخارج وتعذر وجودهم في بداية العام الدراسي القادم لعدم انتظام الرحلات الجوية، أكد المجلس على تقديم تسهيلات لهم حيث سيتم امتحانهم في أول تاريخ يلي وصولهم وتحتسب لهم كدور أول، وسيتم إتاحة الفرصة لهم للدراسة عن بُعد عن طريق نظام Learning management system ويشترط استخدام أحد المنصات الإلكترونية في عملية التدريس.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وافق المجلس على عقد امتحاناتهم بشرط عدم تزامنها مع امتحانات البكالوريوس لعدم حدوث تكدس بالكليات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، كما أكد المجلس فتح كافة العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور.

وأعلن المجلس تغيير مسمى «المستشفى التعليمي» بكلية طب الأسنان إلى «مستشفى جامعي» يتبع كلية طب الأسنان.

Advertisements

كما شملت القرارات إلغاء كافة الإجازات الوجوبية للأطقم الطبية والإجازات الاستثنائية للإداريين بالجامعة نظرا لظروف ومصلحة العمل.