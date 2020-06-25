شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة: بدء تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدء أعمال التصحيح منذ قليل، فى مادة اللغة العربية، التى أداها الطلاب الأحد الماضى، مشيرا إلى أن كل المديرية متواجدة في اللجان مع طلوع فجر اليوم لتنسيق الامتحانات ونقل الاسئلة وتنفيذ إجراءات الوقاية لحماية الطلاب، قائلا: كل العاملين بالمديرية كانوا خلية نحل.

وأضاف مدير مديرية، لـ ”الخليج 365”، أن مدرسة الحلمية الثانوية بنات، هى مقر تقدير الدرجات لامتحانات الثانوية العامة التابع لكنترول الثانوية العامة قطاع (ب)، مشيرا الى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة مقدرى الدرجات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العاصمة تعمل كشعلة نشاط وخلية نحل وتعمل ليل نهار بكامل طاقتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، قائلا: لا تهاون ولا انتظار ولا تقصير باذن الله فأبناؤنا الطلبة في أعيننا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.