شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توزيع 5600 كمامة جراحية و500 لتر مطهرات على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق بدأ اليوم المرحلة الرابعة من توزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا، ضمن فعاليات حملة "نتشارك هتعدى الأزمة"، موضحا أن المساعدات تضم كمامات جراحية وكمامات طبية N95، وبدل عزل واقية ومطهرات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الصندوق يوزع مساعدات طبية على مستشفى الشيخ زايد تضم 5600 كمامة جراحية، و1400 كمامة N95، بجانب مئات من بدل العزل الواقية، و500 لتر من المطهرات بجانب عدد من المتطلبات والاحتياجات الأخرى.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إلى أنه سيتم توزيع 16500 كمامة جراحية بجانب أطنان من المطهرات، 800 بدلة عزل واقية، موضحا أنه سيتم إرسال مساعدات طبية أيضا لمستشفى العجوزة، بجانب مستشفى زفتى العام، وحميات أسوان وسوهاج وبنى مزار وعدد من المستشفيات المتواجدة في محافظات أخرى، متابعا: مستهدفين 8 محافظات ولن نقف عند هذا الحد.