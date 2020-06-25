شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إلزام شركات المحمول بوقف كروت الشحن فئة 50 جنيها في موجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لايف ”الخليج 365”، الذى قدمته الزميلة شروق وجدى وأعده أحمد عبد الهادى، حول أهم ما جاء في قرار جهاز الاتصالات بإلزام شركات المحمول بوقف كروت الشحن فئة 50 جنيها وما فوقها .

Advertisements

واستضاف موجز الخليج 365 المتخصص، الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، والذى شرح خلال لقائه مع الخليج 365 لماذا أوقف جهاز تنظيم الاتصالات طبع كروت فئة 50 جنيه وما فوقها وكيف اثر القرار على سوق المحمول ، ومميزات للعميل عند استبدال الشحن عبر الكروت البلاستيكية بالشحن الإلكترونى.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة اولي للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول، حيث تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية.

وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين، وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن، كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.