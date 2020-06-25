شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. العمالة غير المنتظمة المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة للقانون والمستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومزاياه، وتتمثل فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات عليها.

وفى هذا الإنفو جراف نستعرض معا فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات..

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