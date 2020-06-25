شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق فيديو توضيحى بإجراءات الوقاية قبل استئناف الرحلات أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الحساب الرسمى لشركة مصر للطيران، عبر موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، فيديو يوضح، كيفية التعامل مع المسافرين، فى ظل الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الشركة، لإعادة استئناف الرحلات، والعمل مرة أخرى، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وأكد الحساب تعليقا على الفيديو، "يسعدنا رؤيتكم من جديد على متن رحلاتنا الدولية اعتباراً من أول يوليو2020.. تم تزويد المطارات وطائرات مصر للطيران بالإمكانيات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الركاب والطاقم".

جاء بالمقطع الذى نشره الحساب الرسمى لمصر للطيران، "يمكنكم الحجز من خلال الموقع الإلكترونى أو الاتصال بمركز الاتصالات"، كما عرض مجموعة من اللقطات التى تحرص على ضرورة وجود تباعد اجتماعى بين المسافرين فى المطار، واتباع الارشادات الموجودة داخل صالات السفر والوصول، وأن جميع العاملين مزودين بأدوات الوقاية الشخصية اللازمة.



اجراءات احترازية



تباعد اجتماعى

كما وجه الفيديو، المسافرين، بضرورة التواجد قبل رحلاتهم فى المطار بوقت كافى، 4 ساعات ونصف قبل الرحلات الخارجية، وساعتين قبل الرحلات الداخلية.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عبر موقعها الرسمي عن استئناف رحلاتها إلى عدة وجهات وإتاحة الحجز على الرحلات لجميع المواطنين الراغبين فى السفر، بعد قرار وزير الطيران المدني محمد منار بعودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية في الأول من شهر يوليو.

وفيما يلي جدول الرحلات الدولية التى سوف تسيرها شركة مصر للطيران.

1- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 01 يوليو - 07 يوليو:

أبوظبي ، دبي ، الشارقة ، أديس أبابا ، أمستردام ، أثينا ، بيروت ، برلين ، بروكسيل ، بودابست ، كوبنهاجن ، إربيل ، فرانكفورت، إسطنبول ، لندن ، ميلان ، ميونيخ ، نيويورك ، باريس ، فيينا ، واشنطن ، تورونتو .

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2- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 08 يوليو -14 يوليو:

بغداد ، دار السلام، جوانزو، جنيف .

3- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة من 15 يوليو:

برشلونة ، مدريد.

وأكدت الشركة أنه سوف يتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعا وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة، مع الحرص علي اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وطالبت الشركة العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020 م.

وشددت شركة مصر للطيران علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة حيث تشكل المطارات داخل جمهورية مصر العربية والعاملين بها إضافة إلي الطواقم الجوية الخط الأول لمنظومة الطيران المدني، لذا ستخضع كافة المرافق المرتبطة بهذه المنظومة و القوي البشرية العاملة بها الي العديد من الاجراءات للحد من انتشار كوفيد 19، ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية.

جدير بالذكر، أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.