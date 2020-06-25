شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية ستشهد مزيداً من التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للحكومة اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض وبحث عدد من الملفات.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيداً من التطوير والتحسين، وتعاملاً فورياً مع أى مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات، مضيفاً أن إجراء امتحانات الثانوية العامة فى هذه الظروف التى تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين فى هذه العملية، إنما يعد نجاحاً فى حد ذاته.

وحول ما تم اتخاذه مؤخراً من عدد من القرارات فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، من جانب الوزراء المعنيين والأجهزة التنفيذية فى المحافظات، للتأكد من تطبيق الضوابط والاجراءات التى أقرتها الحكومة، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة، والتى تتضمن الإغلاق الإدارى للمنشآت المخالفة.

وفى هذا السياق، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق متابعة وتفتيش ستقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت المعنية، بما فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق ضوابط الفتح التدريجي.



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