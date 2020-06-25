شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي سهل ولا صعب؟.. لحظة بلحظة أمام لجان الثانوية فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم الخليج 365 في لايف جديد، قدمه الزميل محمد مجدى السيسي واعده الزميل أحمد عبد الهادى، تفاصيل انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث انتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل، من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد أن أدى قرابة 667 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى أجواء هادئة، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحانات بانتظام صباح اليوم ومنحهم مستلزمات الوقاية، كما شهدت لحظات خروجهم تسهيلات وانضباط لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وشرح مراسلو الخليج 365 من العديد من محافظات الجمهورية تفاصيل سير الامتحانات خلال اليوم، مؤكدين استمرار الإجراءات الاحترازية لدخول الطلاب مقار اللجان .

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.