طلاب الثانوية بالجيزة: امتحان الإنجليزى كان سهل وإجراءات الوقاية لم تؤثر علينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث أكد طلاب الثانوية بلجان منشأة القناطر التعليمية بالجيزة، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط مع وجود نقاط صعبة في الاختيارات، وأكد الطلاب أن إجراءات الوقاية من كورونا لم تؤثر عليهم فى الاستفادة من الوقت والإجابة على الأسئلة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية. Advertisements وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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