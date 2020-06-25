شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استمرار تعليق الدراسة والسلطة المختصة تحدد موعد تشغيل حضانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف. ونصت المادة العاشرة من القرار على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.

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