أخبار مصر اليوم.. الثلاثاء القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة في مقدمتها، اعتبار الحكومة يوم الثلاثاء القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وضبط المسئولين عن تصوير امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، ونقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بجلطة فى المخ

الحكومة : الثلاثاء القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كشفت مصادر حكومية لـ" الخليج 365" أن الثلاثاء القادم الموافق 30 يونيو سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.

التعليم تضبط المسئولين عن تصوير امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

صور .. للعاملين بالدولة.. إزاى تعرف نتيجتك فى الترقية حتى 1-7 -2020

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إطلاق الموقع الإلكترونى، http://Promotion.caoa.gov.eg، والذى يمكن للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، قياس مدى استحقاقهم الترقية.

الخارجية السودانية ترسل خطابا لمجلس الأمن حول آخر تطورات قضية سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها سترسل خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة.

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12.. مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوى فى إدلب و25 من "طالبان" بغارة جوية فى أفغانستان.. وعودة الاحتجاجات إلى لبنان.. صور للأقمار الصناعية تظهر نوايا الصين تجاه الهند

شهد العالم العديد من الأحداث الهامة خلال الـ12 ساعة الماضية؛ ويقدم لكم ”الخليج 365”، تقريرا بأهم الأخبار العربية والعالمية خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها، مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوى فى إدلب و25 من عناصر طالبان فى أفغانستان، وعودة الاحتجاجات فى لبنان، وكذلك صور للأقمار الصناعية تظهر نوايا الصين تجاه الهند، والتحالف العربي ينشر مراقبين عسكريين فى اليمن.

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نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بجلطة فى المخ

أكد مصدر مقرب من الفنان عبد الله مشرف، لـ"الخليج 365"، أنه نقل إلى أحد المستشفيات بعد إصابته باشتباه فى جلطة بالمخ فجر اليوم الخميس، وحالته الصحية حرجة جداً وداخل الرعاية المركزة لمحاولة إنقاذه.

قاتل إيمان عادل بعد انتهائه من جريمته يحمل مقتنياتها بشوارع بطلخا.. فيديو

كشفت إحدى كاميرات المراقبة بقرية ميت عنتر التابعة، لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مقطع فيديو يظهر المتهم بتنفيذ جريمة قتل ايمان عادل الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم لغة فرنسية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ جريمته وقتلها، وسرقة بعض المشغولات الذهبية، الخاصة بالقتيلة وهاتفها المحمول، وقد ظهر القتيل وهو يرتدي النقاب الأسود وعباية حريمي وجوارب سوداء، ويحمل كيس بلاستيك أبيض به مقتنيات القتيلة، بعد خروجه من منزل للقتيلة.

غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

موجة حر شديدة تهدد بتفشى جديد فى أوروبا..ازدحام الشواطئ دون التزام بالمسافات الآمنة يشعل مخاوف من انتشار عدوى كورونا .. البريطانيون يتجاهلون نصائح جونسون.. والفرنسيون يتكدسون حول نهر السين.. وإسبانيا تلجأ للإغلاق

انتشرت حالة من الفوضى فى أوروبا بسبب موجة حارة وكتلة هوائية إفريقية، جعلت الأوروبيون يهربون إلى الشواطئ دون الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، مما آثار مخاوف كبيرة من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ فى الدورى الإنجليزى.. الفرعون يعزز رقمه القياسى فى التسجيل على ملعب آنفيلد التاريخى بهدفه ضد كريستال بالاس.. ويبحث عن استغلال تراجع منافسيه لمعادلة إنجاز تييرى هنرى وشيرار

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفاء بنجم الفريق محمد صلاح بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى الفوز على كريستال بالاس برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد، وعلق الحساب الرسمي لليفربول على إنستجرام على صورة مو صلاح بعبارة، "سجل مو أهدافًا رائعة تبلغ 15 لنا فى أنفيلد هذا الموسم، بما في ذلك سبعة أهداف فى آخر ست مباريات له".

اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن

أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدورى الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس، وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

اتحاد الكرة: مباراة كل 4 أيام لأندية الدورى الممتاز فى الأسابيع الأولى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأسابيع الأولى من عمر الدورى العام بعد عودته ستشهد إقامة مباراة كل 4 أيام لكل فريق، منعا للإصابات لاسيما أن اللاعبين حصلوا على راحة تخطت الـ3 أشهر، ولن تكون فترة الإعداد كافية، لذا تم الاتفاق مع المدربين خلال اجتماع أمس على عدم ضغط المباريات فى الأسابيع الأولى على أن يتم ضغط المباريات بعد 5 أو 6 أسابيع حفاظا على سلامة اللاعبين من الإصابات.