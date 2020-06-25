شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كنترولات الثانوية العامة وصول نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية وبدء أعمال التصحيح وينشر الخليج 365 نموذج الإجابة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إضافة بعض المقترحات على نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، الذى يبدأ تصحيح العينة العشوائية للمادة اليوم الخميس.

واتفقت لجنة واضعى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وموجهى عموم المادة بالجمهورية على إضافة بعض التعديلات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية فى سؤال" عاطفة الشاعر صادقة جياشة وضح هذه العاطفة" حيث تقبل إجابة الطالب فى حال تحديد العاطفة بكونها حب الأم أو حب الوطن أو حب مصر علي أن تستخدم نفس الألفاظ الموحية الموجودة بنموذج الاجابة.

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وأوضحت اللجنة الفنية أنه فى السؤال" وضح الخيال وقيمته الفنية في قول الشاعر ما أنت إلا نبغ حب" تقبل إجابة الطالب في حالة توضيح الصورة الخيالية بكونها حيث شبه الأم أو الوطن أو مصر بنبع الحب أو شبه الحب ينبع.

وفى سؤال" إنما الساعين فى الخير محبوبين صوب الخطأ في الجملة السابقة" فتقبل إجابة الطالب " إنما الساعون فى الخبر محبوبون، إن الساعين فى الخبر محبوبون، الساعون فى الخير محبوبون"

واعتمد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة نموذج الاجابة الرسمى بعد إضافة هذه التعديلات، وتم تعميمها على الكنترولات قبل البدء فى تصحيح مادة اللغة العربية غدا، مؤكدا أن ما تم ليس تعديل ولكن إضافة بدائل لإجابة وهذه فائدة الفيديو كونفرانس مع المصححين.