شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية اليوم.. «صحة الدقهلية»: إغماء طالبة وارتفاع درجة حرارة أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن ارتفاع درجة حرارة الطالبة «ن. س» بمعهد أزهرى فتيات الستامونى مركز بلقاس، بامتحانات الثانوية الأزهرية، إلى 38 درجة وتعاني من صداع.
وأضاف «مكي» أنه تم إعطاء الطالبة «باراسيتامول» بمعرفة الإشراف الطبى وتحسنت الحرارة قبل الدخول للجنة، ولم يتم نقلها بالإسعاف، ودخلت اللجنة لاستكمال الامتحان.
كما أعلن إصابة الطالبة «ف. م» بلجنة مدرسة الثانوية المشتركة بالمقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بحاله إغماء وتم إفاقتها داخل مقر اللجنة واستكملت الامتحان.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
59,561
-
تعافي
15,935
-
وفيات
2,450
كانت هذه تفاصيل خبر امتحانات الثانوية اليوم.. «صحة الدقهلية»: إغماء طالبة وارتفاع درجة حرارة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.