شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية اليوم.. «صحة الدقهلية»: إغماء طالبة وارتفاع درجة حرارة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن ارتفاع درجة حرارة الطالبة «ن. س» بمعهد أزهرى فتيات الستامونى مركز بلقاس، بامتحانات الثانوية الأزهرية، إلى 38 درجة وتعاني من صداع.

وأضاف «مكي» أنه تم إعطاء الطالبة «باراسيتامول» بمعرفة الإشراف الطبى وتحسنت الحرارة قبل الدخول للجنة، ولم يتم نقلها بالإسعاف، ودخلت اللجنة لاستكمال الامتحان.

كما أعلن إصابة الطالبة «ف. م» بلجنة مدرسة الثانوية المشتركة بالمقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بحاله إغماء وتم إفاقتها داخل مقر اللجنة واستكملت الامتحان.