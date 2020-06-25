شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة»: استبعاد مُلاحظ لارتفاع درجة حرارته.. ونقل 9 طلاب للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد وكيل، وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم استبعاد ملاحظ في لجان منطقة التحرير بعد ملاحظة ارتفاع درجة حرارته قبل دخوله اللجنة، كما تنم نقل 9 طلاب إلى المستشفيات لأسباب مختلفة.

وأوضح «سعد» أنه تم الاشتباه في إصابة 3 طلاب بعد ارتفاع اكتشاف ارتفاع درجة حرارتهم عن دخولهم إلى اللجان من البوابات الرئيسية، وأصيب 6 طلاب أثناء سير الامتحانات بأعراض مرضية ونقلوا على إثرها إلى المستشفيات، وتم تأجيل امتحانات جميع هؤلاء الطلاب للدور الثانى طبقاً للتعليمات.

وأدى 30 ألفا و876 طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى في 120 لجنة رئيسية و2130 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وشهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة.