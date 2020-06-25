شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مراقب بتشنجات عصبية داخل لجنة ثانوية عامة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل مدرس من لجنة بسنديلة الثانوية المشتركة ببلقاس، بعد إصابته بتشنجات عصبية وارتفاع في ضغط الدم.
وأضاف «مكي» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه فور الإبلاغ بإصابة «عبدالرحمن. م. ا»، 59 سنة، من قرية شها التابعة لمركز المنصورة، أثناء عمله في لجنة بسنديلة الثانوية المشتركة، بتشنجات عصبية وضغط مرتفع، تم توقيع الكشف الطبي عليه من مدير الوحدة باللجنة وتم نقله إلى مقر الوحدة الطبية ومازال تحت الملاحظة.
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