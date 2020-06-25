شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالبة بمغص كلوي أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت طالبة بمغص كلوي، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، داخل لجنة الثانوية العامة بمدرسة بمدينة بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف، تابعة لمرفق بنى سويف، «منه الله.ا.ز»، 17 سنة طالبة ثانوى، مصابة بمغص كلوى، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.

وعلى صعيد متصل، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى التربية والتعليم، امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت، الأحد الماضى، بمادة اللغة العربية، وتستأنف، اليوم، بمادة اللغة الإنجليزية، حيث يؤدى الامتحان ما يقرب من 16 ألف طالبا وطالبة موزعين على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة، التي قامت، صباح اليوم، بتفقد عدد من لجان الامتحانات ببني سويف وناصر، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد «غنيم» على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

من جهتها، نوهت الأستاذة سهام يوسف، وكيلة الوزارة، عن توجيهات المحافظ بتلافى بعض الملاحظات التي ظهرت في أول يوم للامتحانات والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددا، مشيرة إلى أنه تم تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية، فضلا عن قيام الوزارة بإيفاد مراقب جودة لكل لجنة، مع تخصيص حافز مادي للجنة المميزة من حيث الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية.

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