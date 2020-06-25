شكرا لقرائتكم خبر عن رصد طالب صور أسئلة اللغة الأجنبية الأولى ونشرها على «فيس بوك» بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصدت غرفة عمليات التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، قيام أحد طلاب الثانوية بإدارة العبور التعليمية بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى بعد بدء الامتحان بنصف ساعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديد الطالب ويدعى «ى م ا» وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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