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تباين آراء طلاب الثانوية العامة في بني سويف حول امتحان اللغة الإنجليزية

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي العام، في امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية» بين السهل والصعب في بعض النقاط خاصة الاختيار، كذلك تواجد بعض الكلمات الجديدة في سؤال القطعة. وقال الطالب يوسف عمر، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن هناك بعض النقاط التي احتاجت إلى التركيز خاصة في الاختيارات، بالإضافة إلى وجود بعض الكلمات الجديدة في سؤال القطعة.

وأدى ١٦ ألف طالبة وطالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، داخل ٥٢ لجنة عامة في محافظة بني سويف.

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