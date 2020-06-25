شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب بمستشفى قنا العام بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي طبيب أخصائى باطنة بمستشفى قنا العام، متأثرا بإصابته بفيروس بكورونا، وذلك بمستشفى العزل بإسنا. ومن حانبها، نعت مستشفى قنا العام، برئاسة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، وجميع الطواقم الطبية والعاملين، الدكتور إسحاق إبراهيم جورجيوس، أخصائي الباطنة بمستشفى قنا العام، الذي توفي، صباح الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا، مقدمين خالص التعازي والمواساة لأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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