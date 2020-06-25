شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة متقدمة بالمخ لطفلة حديثة الولادة بمستشفى فاقوس: «عمرها 11 يومًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي بمستشفي فاقوس النموذجى، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد رمضان، والدكتور سعيد عبداللطيف، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام فايز إستشاري التخدير ومدير العناية المركزة، الخميس، عملية جراحية عاجلة متقدمة لطفلة حديثي الولادة تبلغ من العمر ١١ يومًا، وتعاني من تشوهات خلقية بالمخ والنخاع الشوكي والقلب والكلي، تم تحويلها من مستشفى الجامعة.

تم إجراء العملية بنجاح، حيث تم توصيل أنبوبة من صمام بالمخ إلى جوف البطن لتخفيف ارتشاح المياه بالمخ، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بقسم الحضانات بالمستشفى، تحت إشراف مدير المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بارتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدماً الشكر للفريق الطبي والقائمين على العمل، ومدير المستشفى، على المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.