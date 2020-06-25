شكرا لقرائتكم خبر عن نقل طالبين للمستشفى في البحيرة.. والامتحان بمستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة البحيرة أن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود جزئيتين في القصة لقياس أداء الطالب المتميز.
وقالت مصادر بمديرية الصحة في البحيرة، إنه تم نقل طالبة بالمدرسة الثانوية بنات بغرب النوبارية إلى المستشفى العام لمعاناتها باضطراب تنفسي وتم عمل جلسة أكسجين لها، كما تم نقل طالب بمدرسة أم المؤمنين بمدينة حوش عيسى إلى المستشفى المركزى بعد الكشف عليه أثناء دخوله لجنة الإمتحان، وتبين ارتفاع في درجه حرارته وضيق في التنفس، وتم تعقيم وتطهير اللجنة بمعرفة الإدارة الصحية.
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