شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي طفلة «٥٥ يومًا» من كورونا بعد مخالطة والدتها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الخميس، تعافى طفلة عمرها 55 يومًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجها من مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن هذه الحالة تعد أصغر مريضة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات الهيئة، وتم التعامل معها بحرفية شديدة على أيدي طاقم طبي مميز بمستشفى الأحرار التعليمي إلى أن تعافت وخرجت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

وأفاد الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، بأن الطفلة دخلت المستشفى وعمرها 49 يومًا وكانت تعاني من ارتفاع بالحرارة، والتهاب رئوي وتشنجات، بعد مخالطتها للأم المصابة بكورونا، وتم عمل مسحة للطفلة، وتبين إيجابيتها، وتم حجزها بالعناية المركزة للأطفال، وتم علاجها طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع على أيدى نخبة مميزة من أطباء الأطفال، استقرت الحالة، وتحسنت تمامًا مع خروج للعزل المنزلي مع الوالدين لاستكمال باقى العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المتبع حاليًا.