شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرب بالغربية» تناشد المواطنين استخدام تطبيق «قراءتي» لتسجيل الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق «قراءتي» الذي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب، الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى تطبيق قراءتى تنفيذاً لتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال العمل على خلق قنوات تواصل مع العملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وقال عطية إن تطبيق قراءتي يساهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

ويقوم العميل بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به. ويستلزم استخدام تطبيق «قراءتي» لأول مرة تسجيل جميع بياناته الموجودة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان سلامة عملية المحاسبة.