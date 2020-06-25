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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بـ 4 مدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحي غرب أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.
وشدد محافظ أسيوط على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد بشير رئيس حى غرب ومحمود معوض مدير ادارة اسيوط التعليمية.
تفقد المحافظ مقر لجنة مدرسة الانتصار الرسمية لغات، والجلاء الإبتدائية بحي غرب، والجامعة الابتدائية الموحدة والمدرسة الإعدادية، كما تفقد الخدمات الأمنية بمحيط المدرسة والتقى رئيس كل لجنة واطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول وتسليمهم أكياس الجل المعقم وأغطية الأحذية ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف عن المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.
وشدد محافظ أسيوط على تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة 7 ونصف صباحا وجاهزيتهم لبدء اليوم بكامل الاستعدادات «ماسكات وجوانتى وغطاء الحذاء والتعقيم بالبوابة وقياس درجة الحرارة».
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