شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومناطق من شمال الصعيد.
ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (85 – 30)، السواحل الشمالية (87– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 15).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35 – 23»، الإسكندرية «28 – 23»، قنا «38- 27»، الأقصر «39– 26»، أسوان «40 – 27».
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الوضع في مصر
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اصابات
59,561
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تعافي
15,935
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وفيات
2,450
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