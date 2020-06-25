شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: طرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات بمساحات مختلفة بمدينة ملوي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع في الحصول على المسكن الخاص بهم.
وأوضح «الجزار»، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني «online»، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 28/6/2020.
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