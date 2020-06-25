شكرا لقرائتكم خبر عن دير مارمينا العجائبى يحذر من منتحل صفة «راهب» لجمع مساعدات مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت إدارة دير القديس مارمينا العجائبي في الكينج مريوط غرب الإسكندرية الأقباط من الانسياق وراء مجهول ينتحل صفة أحد رهبان الدير لجمع مساعدات مالية باسم الدير .

وأصدر الدير برئاسة الأنبا كيرلس افامينا الأسقف العام بيانا رسميا الخميس، أكد فيه أن هناك شخص مجهول ينتحل صفة أحد الآباء الموجودين في الدير ويطلب المساعدة، وأن هذا الشخص «نصاب» ولا ينتمى إلى الرهبان على الإطلاق .

وأضاف :«ننصح بعدم التعامل معه، ولم يكلف الدير أي شخص بالمره بجمع مساعدات بأي شكل أو تحت أي مسمي».

وقال مصدر كنسي داخل الدير، أنه تم اكتشاف الواقعة بعد وصول شكوى رسمية من أحد الأشخاص إلى رئيس الدير شخصيا يتهم فيها أحد الرهبان بجمع مساعدات مالية باسم الدير، وهو ما كان محل شك من الشعب، فتم على الفور إصدار بيان رسمي يحذر الأقباط من الشخص منتحل صفة راهب .