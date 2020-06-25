

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ في القبض على طالب جامعي؛ لقيامه بتأسيس صفحتين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستغلالهما في ترويج ‏أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة. واعترف المتهم بحصوله على الأسئلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الامتحانات بهدف تحقيق ربح مادي، من خلال الحصول على ‏كروت شحن فئة (100، 200، 300) جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين في الحصول على أسئلة الامتحانات. جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر لتحقيق ربح مادي.. ضبط طالب جامعي أسس صفحتين عبر "فيس بوك" لترويج امتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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