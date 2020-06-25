ارتكبوا 12 واقعة.. أمن الجيزة يضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والمتاجر بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والمتاجر وارتكاب 12 واقعة سرقة مدينة 6 أكتوبر. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثان أكتوبر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "الكسر والتسلق" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12واقعة سرقة بذات الأسلوب. Advertisements وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها لدى عميلهم "سيئ النية"(عاطل - مقيم بدائرة القسم)"أمكن ضبطه"، وعثر بحوزته على (3 شاشات - 2 سماعة ومكبر صوت - 2 أسطوانة غاز). وأضاف المتهمين بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها في تلك الوقائع. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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