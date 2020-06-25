ضبط 28 ألف قطعة من مستلزمات النرجيلة والمقاهي داخل مصنع بدون ترخيص في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 28 ألف قطعة من مكونات النرجيلة ومستلزمات المقاهى داخل مصنع بدون ترخيص بمنطقة الجمالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى لكافة صور الغش التجارى.

ونجحت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع النرجيلة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، مُستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات "النرجيلة ومستلزمات المقاهى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقاب، مكبس، تلميع" - 4 أسطوانات غاز كبيرة الحجم)، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.