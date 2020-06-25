سقوط هارب من 15 سنة سجن و 44 مليون جنيه غرامات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف مفصول هارب محكوم عليه في قضية استيلاء على المال العام بالسجن 15 عام ورد مبلغ 44 مليون جنيه بالقناطر الخيرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواجد محكوم عليه هارب (موظف "مفصول"- سبق اتهامه في قضية "إستيلاء على المال العام "والمحكوم فيها بالسجن خمسة عشر عاماً وإلزامه برد مبلغ (أربعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) وتغريمه مبلغ مماثل مع العزل مـن الوظيفة بنطاق محافظة القليوبية.

وبإجراء التحريات تبين اختباء المتهم بإحدى الشقق السكنية بمدينة القناطر الخيرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.