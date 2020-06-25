26 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الخميس، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين، بالاشتراك مع آخرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة 15 مايو، عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 26 أغسطس؛ للحكم.

وأفاد أمر إحالة المتهمين أنهما اشتركا مع آخرين في مظاهرة دون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، كما منعا وعرقلا عمل السلطات العامة بالبلاد والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، وتسببا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور بمدينة 15 مايو.