محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الخميس، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين، بالاشتراك مع آخرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة 15 مايو، عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 26 أغسطس؛ للحكم.
وأفاد أمر إحالة المتهمين أنهما اشتركا مع آخرين في مظاهرة دون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، كما منعا وعرقلا عمل السلطات العامة بالبلاد والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، وتسببا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور بمدينة 15 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر 26 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث عنف 15 مايو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.