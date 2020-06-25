القبض على عنصر إجرامي بحوزته 120 طربة حشيش بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط عنصر إجرامي بحوزته 120 طربة حشيش قبل ترويجهم في مطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 840 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.