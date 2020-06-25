سقوط صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 160 سنة سجن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري) والمحكوم عليه في 84 قضية (تبديد – شيك– استيلاء) بإجمالي حبس (160 سنة و10 شهور) بدوائر قسم ىشرطة أول وثان أسيوط ومركز شرطة ساحل سليم. وبمواجته بالأحكام أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط والمحكوم عليهم الهاربين.

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