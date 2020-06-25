قبل العودة.. ننشر الضوابط الكاملة لتشغيل المطاعم والكافيهات السياحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، عن الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن صحة وسلامة العاملين والرواد في المطاعم والكافيهات السياحية المرخصة تحت إشراف وزارة السياحة والغرفة.

يأتي ذلك عقب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا اعتبارا من يوم السبت المقبل بنسبة 25% كمرحلة أولى على غرار الفنادق.

Advertisements

وأوضحت الغرفة في منشور رسمي، أنه سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، وتكليف لجان بالتفتيش الدوري للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية.

ويرصد الخليج 365 الضوابط والاشتراطات الصحية للتشغيل كالتالي:

- وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان.

- وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

- وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا.

- الالتزام بقياس درجة حرارة رواد المنشأة عند الدخول وأيضا العاملين يوميًا قبل بداية التشغيل.

- توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشأة.

- الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه.

- توفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية.

- منع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.

- الالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا.

- ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وأخر على المائدة وللعائلات حد أقصى 4 إلى 6 مقاعد على الطاولة.

- استخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام "اختياري للعميل".

- الالتزام بوضع معقمات ومناديل على المائدة.

- الاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات طوال اليوم وطوال الأسبوع.

- استمرار حظر تقديم الشيشة والحفلات والسهرات وتشغيل 50% فقط من العمالة.

- التأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية للعاملين من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير.

- عدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.

- توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد.

- تقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد.

- إغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات التوعية في المنشآة.

- توقيع مدير المنشآة إقرارا بالالتزام بكل تلك الضوابط، والإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشآة.